أعلن الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن المفاوضات مع إسرائيل شهدت تقدما قبل أن تتعثر نتيجة ما وصفه بتغيير في الموقف الإسرائيلي خلال اللحظات الأخيرة، مؤكداً في الوقت ذاته وجود ترتيبات لتحويل القواعد الروسية في سوريا إلى مراكز مخصصة لتدريب الجيش السوري.

وجاءت تصريحات الشرع خلال مشاركته في جلسة حوارية نظمها تشاتام هاوس في لندن، حيث تناول عددا من الملفات الداخلية والخارجية، بما في ذلك العملية السياسية والعلاقات الدولية وقضية اللاجئين والتطورات الإقليمية، بحسب تلفزيون سوريا.

وأشار إلى أن بريطانيا ساهمت في دعم سوريا ورفع العقوبات عن شعبها، معتبرا أن اللقاءات التي أجراها هناك كانت مثمرة وستعزز العلاقات الثنائية.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع موسكو، أوضح الشرع أن هناك روابط تاريخية تجمع سوريا بروسيا، مشيرا إلى العمل على إعادة توظيف القواعد الروسية داخل الأراضي السورية لتكون مراكز تدريب عسكرية، في إطار تطوير قدرات الجيش.

وأضاف أن التنقل بين البيت الأبيض والكرملين خلال فترة قصيرة يعكس نشاطا دبلوماسيا ملحوظا لسوريا، مؤكدا امتلاك بلاده علاقات قوية مع معظم دول العالم.

وعلى الصعيد الداخلي، أشار الشرع إلى إجراء حوار وطني نتجت عنه توصيات مهمة، إلى جانب الإعلان الدستوري، لافتا إلى أنه تم انتخاب مجلس الشعب وستُعقد جلسته الأولى الشهر المقبل.

وأكد أن المرحلة الانتقالية ستمهد لإجراء انتخابات حرة خلال السنوات المقبلة، موضحا أنه منذ الوصول إلى دمشق تم العمل على حصر السلاح بيد الدولة وفرض سيادة القانون، مع رفض وجود أي فصائل مسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية.

وفي الشأن الإقليمي، أكد الشرع أن إسرائيل تعاملت بشكل سلبي مع سوريا رغم التقدم الذي تحقق في المفاوضات، مشيرا إلى أن التراجع الإسرائيلي أدى إلى تعثرها.