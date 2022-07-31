مسؤول إيراني: قدمنا مقترحات لتسهيل اختتام المفاوضات النووية



أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية علي باقري كني اليوم الأحد في تغريدة له، أن بلاده قدمت مقترحاتها لتسهيل اختتام مفاوضات رفع الحظر، مؤكداً استعداد طهران لاختتام محادثات رفع الحظر في فترة وجيزة، إذا كان الطرف الآخر مستعدا لذلك.



وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن باقري كني قال في تغريدة له على حسابه على تويتر:" قدمنا أطروحاتنا المقترحة من حيث الشكل والمضمون إلى الأطراف الأخرى، من أجل تمهيد الطريق لاختتام سريع لمبحاثات فيينا، وذلك بغية تصحيح الوضع المعقد والضار الناجم عن الانسحاب الأحادي وغير القانوني للولايات المتحدة".



كان يعقوب رضا زاده ، عضو الهیئة الإدارية في لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجية بالبرلمان الإيراني قد صرح في وقت سابق من اليوم الأحد ،إن جولة جدیدة من المفاوضات النووية قد تعقد قريبا في فيينا.



وصرح رضازاده، في تصریح لوکالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) بأن أعضاء اللجنة عقدوا خلال الأیام الماضية اجتماعات مع علي باقري، مضيفا :"نظرا لجهود الأطراف الأوروبیة لإثمار المفاوضات النووية، قد نشهد خلال الأیام المقبلة جولة جدیدة من المفاوضات".



وحول مكان انعقاد المفاوضات، قال رضازاده إن فيينا قد تستضیفها. واستطرد بالقول :"بالطبع نحن اقترحنا أن تجري المفاوضات في إيران، لكن في نهایة المطاف سیتم تحدید المكان النهائي للمفاوضات بعد اتفاق الجانبین".



تأتي هذه التصريحات في ي وقت متوقفة فيه المباحثات النووية التي بدأت في شهر نيسان/أبريل عام 2021 بين إيران ومجموعة 4+1(فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا والمانيا) لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015بمشاركة أمريكية.

غير أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018وفرضت عقوبات على إيران التي ردت على ذلك برفع درجة تخصيب اليورانيوم من 67ر3في المئة بحسب الاتفاق إلى 20%.