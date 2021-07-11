المنتخب الألماني يفتقد جهود دورسون في مواجهة كوريا الجنوبية

تأكد غياب لاعبة قلب الدفاع سارة دورسون عن صفوف المنتخب الألماني في المباراة الحاسمة المرتقبة أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.

وقالت بريتا كارلسون المدربة المساعدة للمنتخب الألماني، في تصريحات للصحفيين في معسكر الفريق بمدينة ويونج الأسترالية اليوم الاثنين :"لن تكون (دورسون) متاحة بالتأكيد للمباراة المقبلة."

لكنها أضافت أن المدافعة مارينا هيجرينج ولاعبة خط الوسط سيدني لومان "لائقتان تماما" للمشاركة.

وكانت دورسون قد خرجت بين شوطي المباراة التي خسرها المنتخب الألماني أمام نظيره الكولومبي 1 / 2 أمس الأحد في سيدني، بسبب إصابة في عضلات الفخذ.

وكانت دورسون /31 عاما/ تلعب دور البديلة لمارينا هيجرينج التي لم تلعب أي مباراة في المونديال حتى الآن بسبب الإصابة بكدمة في القدم.

وستتضح ىالصورة بشكل أكبر بشأن إصابة دورسون من خلال فحص الرنين المغناطيسي.

ويستمر غياب فيليستاس راوخ عن المنتخب الألماني لفترة غير محددة بسبب إصابة في الركبة تعرضت لها خلال التدريبات.

كذلك تغيب المدافعتان الأخريان جوليا جوين وكارولين سيمون بسبب التعرض لتمزق في الرباط الصليبي.

وقد تشكل لومان خيارا بديلا في خط الوسط في المباراة أمام كوريا الجنوبية، المقررة في بريزبين.

ولم يسبق للمنتخب الألماني، المتوج بمونديال السيدات في نسختي 2003 و2007، الخروج من دور المجموعات بالبطولة.

ولا شك في أن منتخب السيدات يتطلع إلى تفادي مصير المنتخب الألماني للرجال الذي خرج للمرة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم، في نسخة 2018 في روسيا إثر الهزيمة أمام كوريا الجنوبية صفر / 2 .

ويتصدر منتخب كولومبيا المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط ويليه منتخبا ألمانيا والمغرب برصيد ثلاث نقاط لكل منهما بينما يتذيل المنتخب الكوري الجنوبي المجموعة بدون رصيد.