هيئة البث العبرية: الجيش يقرر سحب لواءي الاحتياط 646 و179 من غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت هيئة البث العبرية، إن الجيش الإسرائيلي قرر سحب لواءين إضافيين من قطاع غزة، وذلك بعد قراره بسحب الفرقة 98 في وقت سابق.

وأوضحت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، أن الجيش قرر سحب لواءي الاحتياط 646 و179 من غزة.

وفي وقت سابق، قالت الهيئة إن الجيش قرر سحب الفرقة 98 من قطاع غزة بالتزامن مع انتهاء عملية «عربات جدعون» العسكرية التي بدأها في مايو الماضي، وتكبد خلالها عشرات القتلى من ضباط وجنود.

وأضافت أن هذه الفرقة أنهت مهامها القتالية في منطقة شمال القطاع، وبدأت الاستعداد للانسحاب.

وتابعت الإذاعة الإسرائيلية أن الجيش قلص عدد قواته خلال الأيام الماضية، بعد سحب لواء المظليين والكوماندوز والمدرعات.

وقالت أيضا إن 4 فرق عسكرية لا تزال تتمركز بالقطاع، ذاكرة أن فرقتين منها فقط تنفذان مهام قتالية شمال قطاع غزة وبمدينة خان يونس (جنوب)، في حين تقوم الفرقتان الأخريان بدور دفاعي.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن رئيس الأركان إيال زامير، قرر تقليص عدد قوات الاحتياط في كل الجبهات بنسبة 30%.

ونقلت عن مصادر أن قوات الجيش الإسرائيلي في غزة تتمركز بمناطق سيطرت عليها وتنتظر قراراتِ المستوى السياسي.

ويأتي الحديث عن انتهاء عملية «عربات جدعون» بعد أن فشلت في تحقيق تحول في المواجهة مع المقاومة الفلسطينية التي ردت بعملية «حجارة داود».

وخلال يونيو ويوليو، تكبد الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 40 قتيلا، وشهدت هذه الفترة عمليات نوعية للمقاومة في خان يونس وبيت حانون والمناطق الشرقية لمدينة غزة ومنها حي الشجاعية