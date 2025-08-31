إصابة 6 فلسطينيين باقتحامات للجيش الإسرائيلي واعتداءات مستوطنين بالضفة

أصيب، مساء الأحد، 6 فلسطينيين، بينهم طفلان، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الفوّار، واعتداءات لمستوطنين جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم الفوّار جنوب مدينة الخليل، "وأطلق النار بكثافة".

وأكد التلفزيون "إصابة 4 مواطنين جراء إطلاق الاحتلال الرصاص بشكل مكثف في المخيم".

وبهذا الخصوص، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت 3 من بين الإصابات؛ "إصابتان بالأرجل، وإصابة بخدش في الرقبة بالرصاص الحي لفتاة".

وقال شهود عيان للأناضول، إن المصابين، هم طفلان ورجل وفتاة، أصيبوا بالرصاص الحي، ونقل 3 منهم إلى مستشفى يطّا الحكومي جنوب الخليل.

ووفق الشهود فإن قوة إسرائيلية "اقتحمت مخيم الفوار، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية وبين البيوت، كما صعد قناصون من الجيش إلى أسطح المنازل وأطلقوا النار في عدة اتجاهات".

وجنوب الخليل أيضا، ذكر الناشط في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية أسامة مخامرة، للأناضول، أن مواطنا وزوجته أصيبا "بعد اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب خلال مهاجمة قرية خلة الضبع بمسافر يطا".

وأضاف مخامرة، أن المستوطنين هاجموا قرية خلة الضبع، واعتدوا بالضرب على المواطن سعود الدبابسة، وزوجته، فأصيبا برضوض، وعالجتهما ميدانيا طواقم الهلال الأحمر.

وأضاف أن "جيش الاحتلال اقتحم القرية وأمّن الحماية للمستوطنين وقام باحتجاز جميع أهالي القرية قبل أن يعتقل 3 مواطنين".

وبموازاة حرب الإبادة على غزة صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفا و459 شهيدا، و160 ألفا و256 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 339 فلسطينيا بينهم 124 طفلا، حتى الأحد.