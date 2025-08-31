ميدو: مشكلة الأهلي الحالية هي اللاعبين وليس المدرب

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الخسارة التي تعرض لها الأهلي أمام بيراميدز، يتحملها اللاعبين وخوزيه ريبيرو المدير الفني للفريق، مؤكدا أن اللاعبين لا تقدم المطلوب لتحقيق الفوز.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»:"فاز الفريق الأفضل في كل شئ بيراميدز امبارح كان واضح جدا إن دوافعه أكبر للفوز بالمباراة وده بيبينلك أن المشكلة الحقيقية في الأهلي مش المدرب بس، ولكن اللاعيبه مابتديش كل حاجه في الملعب لازم مسؤولين الأهلي يعرفوا ايه السبب ويتم تقييم الموقف بشكل علمي ليه لاعيبة الاهلي مغلوبين واللي يتفرج على الماتش تحس انهم بيلعبوا عادي ايه يعني لو اتغلبنا".

وأضاف: "وأنا بصراحه ما شوفتش الاهلي كده من سنين ومايتمش اختزال مشكلة الفريق في المدرب فقط!! التوقف الدولي ليس في صالح الاهلي بل بالعكس لأن معظم لاعبي الاهلي دوليين ولن يكونوا متاحين للعمل معا حتى لو تم تغيير المدرب، بيراميدز كسب الأهلي بأقل مجهود دي حقيقة والحقيقة الأكبر انها جملة عمري ماكنت متخيل اني هقولها كده عادي ومعظم جمهور الكورة في مصر هيوافقني عليها!!».

وكان الأهلي قد خسر أمام بيراميدز بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد السلام الدولي، ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.