 الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالتعاون مع الحكومة الانتقالية في السودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالتعاون مع الحكومة الانتقالية في السودان

علم السودان وأمريكا
علم السودان وأمريكا
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 9:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 9:45 م

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو أن بلاده لاتزال ملتزمة بالتعاون مع الحكومة الانتقالية في السودان في سعيه نحو تحقيق السلام والأمن والرخاء واحترام حقوق الإنسان.

وقال بومبيو - في تصريح اليوم /الثلاثاء/، وفي سياق تهنئته لشعب السودان بمناسبة عيده الوطني - أن الإدارة الأمريكية تتطلع نحو تعميق الشراكة الأمريكية مع السودان في إطار ضمان إحراز تقدم في هذه القيم المشتركة.

وأضاف أنه "بمناسبة الذكرى الرابعة والستين ليوم الاستقلال الوطني السوداني، نهنئ - باسم حكومة الولايات المتحدة - السودان على جهوده البطولية لتشكيل حكومية ديمقراطية تمثل جميع السودانيين بمن فيهم الشباب والنساء وأولئك الذين ينتمون للمناطق المهمشة تاريخيا".


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