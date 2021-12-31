إياد نصار عن دوره في فيلم الممر: تجسيد شخصية ضابط إسرائيلي يستدعي فهم منطقه الخاص

قال الفنان إياد نصار، إنّ تقديم شخصية الضابط الإسرائيلي في فيلم الممر استدعت منه فهم المنطق الخاص به.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لا يمكن التعامل مع الشخصية من الخارج اعتمادًا على وجهة نظر عنها.



وأوضح أنّ هذا الأمر يحدث مع كل الشخصيات التي جسّدها وهو معترض على مشروعها، حيث حدث الأمر نفسه عندما جسّد شخصية مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، معقّبًا: "أنا معترض معاه كمشروع شخصي، فهو عكس مشروعي تمامًا في الحياة".



وشدّد على أنه لا يمكن التعامل مع الشخصية بمنطق الحكم عليها، معتبرًا ذلك الأسوأ في التمثيل سواء كانت شخصية سلبية أو شريرة، معتبرًا ذلك بمثابة إبعاد للنفس عن الشخصية.



وأكّد نصار، أنّ تبني منطق الشخصية يحتاج فهمًا ووعيًّا من نوع خاص، وهي ثقافة إطلاع تخص المهنة في حد ذاته.



وجسّد إياد نصار، شخصية الضابط الإسرائيلي "ديفيد" في فيلم الممر، وهو العمل الذي شارك فيه بطولة عدد كبير من النجوم منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.



كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.