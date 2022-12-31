نور اللبنانية تعتذر لماجد الكدواني في مسلسل موضوع عائلي

تواصل النجمة نور اللبنانية ظهورها المميز في الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي "موضوع عائلي"، ويشاركها البطولة ماجد الكدواني.



تقدم نور شخصية جديدة على الأحداث لم تكن متواجدة في الجزء الأول من المسلسل، إذ تقدم دور الدكتورة مريم الصفتي، طبيبة مخ وأعصاب، ستتولى علاج الشيف إبراهيم (الكدواني) بعد إصابته بورم في المخ.



في أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل، تبدأ الأحداث بمشهد كوميدي يجمع نور بالكدواني، فعلى سبيل الخطأ غير المقصود، يزور الكدواني (إبراهيم) نور (مريم الصفتي) في بيتها بدلا من عيادتها التي توجد في نفس الطابق الذي يوجد به شقتها، وتظن نور في البداية أنه السباك الذي من المفترض أن يأت لإصلاح بعض الأشياء في المطبخ، ولكنها تتدارك الأمر وتستقبل الكدواني (إبراهيم) بحفاوة وتعتذر منه عما فعلته في لقاءهما الأول في عيادتها، فقد كانت غير لطيفة معه.



يقبل الكدواني اعتذارها، وتتوالي المشاهد التي تجمع نور بالكدواني وتوحي هذه المشاهد بأن ثمة علاقة إنسانية بها كثير من الود سوف تجمعهما في الحلقات القادمة من المسلسل.



ومع الحلقة الرابعة، تبدأ الأحداث برسائل نصية ترسلها نور (مريم) إلى الكدواني (إبراهيم) تطلب منه إجراء بعض الفحوصات الطبية، وتتطور العلاقة الإنسانية بينهما، وذلك مع بدء نور متابعة الحالة الصحية لكدواني (إبراهيم) المصاب بورم في المخ.



"موضوع عائلي" هو مسلسل كوميدي اجتماعي يدور حول إبراهيم (ماجد الكدواني) الذي يلتقي بابنته (رنا رئيس) بعد سنوات من غيابها عنه، وبعد مرور سنتين على لقائه بها، يحاول إبراهيم تقبل فكرة رغبتها بالزواج، ولكنه يكتشف أنه قد لا يحيا ليرى يوم زفافها بسبب إصابته بمرض خطير.



"موضوع عائلي" هو أحد أعمال شاهد الأصلية، فكرة وإخراج أحمد الجندي، تأليف محمد عز الدين، أحمد الجندي، كريم يوسف، وسامح جمال، وبطولة كل من ماجد الكدواني، نور اللبنانية، رنا رئيس، محمد شاهين، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمد القس، طه دسوقي.



مسلسل "موضوع عائلي" هو أحدث أعمال النجمة نور اللبنانية، التي لعبت العديد من الأدوار المهمة في كثير من الأعمال التلفزيونية الناجحة مثل مسلسل راجعين يا هوى (2022) الذي شاركت في بطولته أمام النجم خالد النبوي، وضل راجل (2021) الذي شاركت في بطولته أمام النجم ياسر جلال، والبرنس (2020) الذي شاركت في بطولته أمام النجم محمد رمضان، بالإضافة إلى عدد من المسلسلات الأخرى مثل جمال الحريم (2020)، ورحيم (2018 ) الذي فازت عنه بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القنوات الفضائية العربية، والمسلسل الشهير سرايا عابدين في موسميه (2014 و2015)، وشهد المسلسل بطولة جماعية من مصر والعالم العربي.



ومن ناحية أخرى، يُعرض حاليا أحدث الأعمال السينمائية لنور اللبنانية وهو الفيلم الكوميدي نبيل الجميل أخصائي تجميل الذي انطلق في دور العرض السينمائية 28 ديسمبر 2022، ليفتتح أول مواسم عام 2023. الفيلم بطولة النجم محمد هنيدي، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.