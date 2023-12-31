الممثل الروسي لدى أفغانستان: موسكو لن تزيل طالبان من قائمة الجماعات المحظورة

ذكر زامير كابولوف، الممثل الروسي الخاص لدى أفغانستان، أنه بينما يحترم قرار كازاخستان إزالة طالبان من قائمة الجماعات الإرهابية، ليس لدى موسكو أي نية للقيام بنفس الشيء.

وأدلى الممثل الروسي الخاص لأفغانستان، مؤخرا بتلك التصريحات، في مقابلة مع إذاعة "إن.سي.إيه" الروسية، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأكد كابولوف، أن طالبان لم تتغير، وأن روسيا لا تتفاوض بشأن حذف طالبان من قائمة الجماعات المحظورة.

وأوضح الممثل الخاص للرئيس الروسي لدى أفغانستان موقف روسيا من إدارة طالبان، في وقت أزالت فيه وزارة خارجية كازاخستان بشكل غير متوقع طالبان من قائمتها للجماعات الإرهابية المحظورة.

وتم نشر إعلان الوزارة أمس الأول الجمعة، وجاء فيه أن قرار كازاخستان إزالة طالبان من قائمة الجماعات الإرهابية، يتطابق مع قرار لمجلس الأمن الدولي.

وقالت وزارة خارجية كازاخستان "جمهورية كازاخستان تراجع بشكل دوري قائمتها الوطنية للمنظمات الإرهابية المحظورة لتحديثها، وفي إطار تلك العملية، قررت إزالة حركة طالبان ، طبقا لممارسات الأمم المتحدة".