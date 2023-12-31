قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم طولكرم ومخيمها بالضفة الغربية وتحاصر مستشفيين

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر الأحد مدينة طولكرم من محورها الغربي مصحوبة بعدد من الجرافات.

وقالت وسائل الإعلام إن القوات الإسرائيلية توجهت إلى مخيم نور شمس شرقي المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية.

وذكرت أن اشتباكات دارت بين مسلحين فلسطينيين والقوات المقتحمة لمدينة طولكرم ومخيمها.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه تم تشغيل صافرات الإنذار في مخيم نور شمس بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لطولكرم ومحيط المخيم.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات المقتحمة فرضت حصارا مشددا على المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطح البنايات العالية ومنازل المواطنين في محيط المخيم وجبل النصر وجبل الصالحين، بعد اقتحامها وتكسير أبوابها وتخريب محتوياتها، واحتجاز أصحابها وإخضاعهم للاستجواب.

وأشارت المصادر إلى أن آليات إسرائيلية تمركزت في محيط مستشفيي "الإسراء التخصصي" في الحي الغربي للمدينة، و"الشهيد ثابت ثابت" الحكومي، وميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم وشارع خضوري غربها.

وقالت أيضا إن القوات الإسرائيلية أطلقت الأعيرة النارية باتجاه المواطنين عند مرورها بدوار العليمي في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات في مخيم نور شمس، وسمعت أصوات انفجارات في المنطقة.

وأكدت المصادر أن طائرات الاستطلاع حلقت في سماء طولكرم وضواحيها ومخيماتها.