أكد محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخبنا الوطني وطرابزون سبور التركي، أن محمد صلاح، جناح ليفربول وقائد الفراعنة، أفضل لاعب في العالم بالنسبة له، وعلى جميع لاعبي المنتخب أن يعلموا أن ارتداء قميص المنتخب مسئولية ثقيلة.

قال تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية عبر «أون تايم سبورتس»:" كل لاعبي منتخب مصر لهم دور من أصغر لاعب إلى أكبر لاعب، هناك لاعبين عاشوا أجواء التتويج بالبطولات من قبل وينقلون إلى اللاعبين الصغار تلك الخبرات".

أضاف تريزيجيه:" صلاح بالنسبة لي أفضل لاعب في العالم، ولكن اللاعب الذي يأتي إلى منتخب مصر لابد أن يعلم أن تيشرت منتخب مصر ثقيل، تمثيل اسم بلدك مهمة ثقيلة، لذا لابد على كل لاعب أن يعلم أنه مسؤول".

أتم تريزيجيه:" لما بنتغلب هناك لاعبين معروفين هما إللي بيشيلوا الليلة لأن أساميهم ثقيلة، لذا لابد على جميع اللاعبين أن يتحملوا المسؤولية".