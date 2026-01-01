الصومال: مقتل 29 مسلحا من حركة الشباب في عمليات عسكرية بشبيلي الوسطى

قالت وزارة الدفاع الصومالية، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة قضت على 29 مسلحًا من حركة الشباب، في منطقة جاباد جوداني بإقليم شبيلي الوسطى، وذلك بالتنسيق مع شركاء دوليين.

وتخوض حركة الشباب تمردًا مسلحًا منذ عام 2007، في محاولة للسيطرة على السلطة وإقامة نظام حكم ديني متطرف.

وذكرت وزارة الدفاع الصومالية، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، أنها دمرت أيضًا مركبات وأسلحة كانت مُعدّة للاستخدام في «هجمات إرهابية» ضد المدنيين، وذلك خلال عمليات جوية نُفذت أثناء ساعات الليل في إقليم شبيلي الوسطى، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وعبّرت الوزارة عن تقديرها لـ«الشركاء الدوليين لدعمهم المتواصل في مجال التعاون الأمني، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتمكين العملياتي في مكافحة الإرهاب»، دون أن تحدد هويتهم.