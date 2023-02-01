سان جيرمان يدرس الاستئناف بعد خطأ تشيلسي وتعطل صفقة زياش

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم يدرس التقدم باستئناف، وذلك بعد أن ارتكب نادي تشيلسي الإنجليزي خطأ يتعلق بالأوراق حال دون انتقال النجم المغربي حكيم زياش من تشيلسي إلى سان جيرمان بعقد إعارة قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية.

ووصل المغربي الدولي حكيم زياش /29 عاما/ إلى باريس أمس الثلاثاء لإتمام الصفقة، وذلك بعد تعثر اللاعب المنضم لتشيلسي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني (43 مليون دولار) في شق طريقه بالشكل المأمول تحت قيادة المدير الفني جراهام بوتر.

وشارك زياش أساسيا في أربع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى جانب ست مشاركات من مقاعد البدلاء، وساهم فقط بصناعة هدف سجله كاي هافيرتز في مواجهة كريستال بالاس في 15 يناير الماضي.

وذكر موقع "ذا أتلتيك" الإخباري أن تشيلسي هو الطرف المتهم بعدم تقديم الأوراق المطلوبة في الوقت المناسب لإتمام الصفقة، وأن مصدرا من نادي باريس سان جيرمان انتقد الموقف بشدة.

وأشارت شبكة "إي.إس.بي.إن" الإخبارية إلى أن باريس سان جيرمان يعتقد أن الأوراق جرى تقديمها في الوقت المناسب وسيتقدم باستئناف ضد قرار رابطة الدوري الفرنسي، لكن دون تحديد موعد للاستئناف المحتمل.