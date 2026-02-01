الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوى لأقسام القلب بمستشفيات القوات المسلحة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب، وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين فى مجال طب القلب والقسطرة التداخلية.

يأتى ذلك استمراراً لدور القوات المسلحة فى الارتقاء بالمنظومة الطبية وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بأحدث ما وصلت إليه العلوم الطبية بما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للشعب المصرى.

تضمن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات النظرية والجلسات العلمية وورش العمل التدريبية التى تناولت آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب ، وكذلك مناقشة عدد من الحالات الطبية المعقدة ومهارات القسطرة التداخلية المتقدمة باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة.

بالإضافة إلى إجراء عدد من عمليات القسطرة التداخلية ونقلها بالبث المباشر من داخل وحدات القسطرة بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة إلى قاعات المؤتمر لتحقيق الإستفادة الطبية لجميع المشاركين.

وفي سياق متصل وقع اللواء طبيب طارق عبد القادر سلام رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية عقد اتفاق مع الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب القصر العينى للتعاون بين الجانبين فى تأهيل الأطباء من خلال دراسة الدبلومة المهنية لطب الكوارث والتى تهدف لإعداد كوادر طبية قادرة على التعامل مع الكوارث والأثار الناجمة عنها.

يأتي ذلك بحضور اللواء طبيب محمد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وعدد من قادة القوات المسلحة، ومسئولى جامعة القاهرة.