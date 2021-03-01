 سفير الإمارات بالقاهرة يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لبلاده لدى الجامعة العربية - بوابة الشروق
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سفير الإمارات بالقاهرة يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لبلاده لدى الجامعة العربية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 3:06 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 3:07 م

قدم سفير دولة الإمارات في القاهرة حمد سعيد الشامسي أوراق اعتماده إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مندوبا دائما للإمارات لدى الجامعة.

ونقل السفير الشامسي - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - تحيات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إلى الأمين العام وتمنياته للجامعة بالمزيد من التقدم والنجاح.

من جانبه.. حمّل أبو الغيط تحياته إلى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا المزيد من التطور والنماء.. معربا عن تمنياته للمندوب الجديد بالتوفيق والنجاح في مهام عمله.

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