الأردن ينفذ إنزالات جوية لمساعدات غذائية لنحو 6 آلاف شخص شمالي غزة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، اليوم الجمعة، عن تنفيذ إنزالات جوية لمساعدات غذائية تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.

ومن المتوقع استفادة 6 آلاف شخص في شمال قطاع غزة من الإنزالات الأردنية اليوم، وفق ما أوردته قناة "المملكة" الأردنية.

ويقود الأردن عمليات الإنزال الجوي لتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.

وشاركت عدة دول في عمليات الإنزال الجوي مؤخرا، من بينها مصر والإمارات وفرنسا.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أمس الخميس، إن لندن وافقت على طلب من الأردن والبحرين بتوفير مظلات، لتمكينهما من إيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني بسبب ويلات الحرب.

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت إن إسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة هو الملاذ الأخير بسبب تعثر دخول المساعدات الكافية برا ، في الوقت الذي يواجه سكان القطاع وضعا إنسانيا كارثيا جراء النقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية والمياه والطاقة.

وحذرت وكالات ومسؤولون تابعون للأمم المتحدة من تزايد مخاطر المجاعة واليأس والاضطراب الاجتماعي في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش الحادث الذي وقع أمس الخميس في شمال غزة والذي أفادت التقارير بمقتل أو إصابة أكثر من 100 شخص أثناء سعيهم للحصول على مساعدات منقذة للحياة.