قال مصطفى وهبة، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار اللحوم في مصر تشهد انخفاضًا تدريجيًا ‏منذ 10 أيام، مشيرا إلى تراجع أسعار اللحوم البرازيلية إلى 180 جنيهًا من 200 جنيه خلال الأسبوعين الماضيين.‏

ورأى خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء الخميس، ‏أن ارتفاع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة «أزمة مفتعلة»، موضحا أن تكاليف الإنتاج لم تشهد أية زيادات كبيرة، ‏كما أن ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية لم يكن مبررًا لتضاعف أسعار اللحوم.‏

‏

وأرجع عدم تناسق ارتفاع أسعار اللحوم مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي إلى ما وصفه بحالة «غياب ‏الوعي» لدى التجار؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء. ‏

واعتبر «وهبة» أن أسعار اللحوم الحالية «غير عادلة»، حيث يجب أن تعود إلى 350 جنيهًا للكيلو بعد وصولها اليوم ‏إلى 450 جنيهًا، لافتا إلى انخفاضها 20 جنيها خلال الأيام العشرة الماضية لتصبح في حدود 430 جنيها. ‏

وتوقع أن تشهد أسعار اللحوم انخفاضا آخر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى انعكاس ارتفاع أسعار اللحوم على نقص ‏العرض والطلب بالسوق. ‏

ولفت إلى أن مصر تنتج مصر 40 % فقط من احتياجاتها من اللحوم، بينما تعتمد على الاستيراد لتغطية الـ 60 % ‏المتبقية، سواء من رؤوس العجول الحية أو المجمدات.‏