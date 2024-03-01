قال مصطفى وهبة، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار اللحوم في مصر تشهد انخفاضًا تدريجيًا منذ 10 أيام، مشيرا إلى تراجع أسعار اللحوم البرازيلية إلى 180 جنيهًا من 200 جنيه خلال الأسبوعين الماضيين.
ورأى خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن ارتفاع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة «أزمة مفتعلة»، موضحا أن تكاليف الإنتاج لم تشهد أية زيادات كبيرة، كما أن ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية لم يكن مبررًا لتضاعف أسعار اللحوم.
وأرجع عدم تناسق ارتفاع أسعار اللحوم مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي إلى ما وصفه بحالة «غياب الوعي» لدى التجار؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء.
واعتبر «وهبة» أن أسعار اللحوم الحالية «غير عادلة»، حيث يجب أن تعود إلى 350 جنيهًا للكيلو بعد وصولها اليوم إلى 450 جنيهًا، لافتا إلى انخفاضها 20 جنيها خلال الأيام العشرة الماضية لتصبح في حدود 430 جنيها.
وتوقع أن تشهد أسعار اللحوم انخفاضا آخر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى انعكاس ارتفاع أسعار اللحوم على نقص العرض والطلب بالسوق.
ولفت إلى أن مصر تنتج مصر 40 % فقط من احتياجاتها من اللحوم، بينما تعتمد على الاستيراد لتغطية الـ 60 % المتبقية، سواء من رؤوس العجول الحية أو المجمدات.