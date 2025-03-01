محافظ المنيا يتابع أعمال رصف شوارع ديرمواس ويؤكد سرعة الإنجاز وفق المواصفات الفنية

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وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف الجهود للانتهاء من خطة رصف الشوارع وتحسين البنية التحتية.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، أعمال الرصف بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة ديرمواس، ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية.

وشملت الأعمال رصف شوارع: الجلاء، والاتحاد، ومتفرعات شارع صلاح سالم، وشارع الأمل، وميدان الجمهورية؛ بهدف تحقيق سيولة مرورية، والارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية خلال تنفيذ أعمال الرصف، وسرعة الانتهاء من المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد؛ لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتحسين جودة الطرق.