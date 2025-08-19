 ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 2:20 م القاهرة
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 19 أغسطس 2025 - 2:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أغسطس 2025 - 2:08 م

تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة، بقيمة مالية تعادل نحو 9 ملايين جنيه.

يأتي ذلك في إطار استمرار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

