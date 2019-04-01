أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، اليوم الاثنين، استقرار معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في فبراير عند 7.8 % .

ووفقا للمكتب، فإن النسبة المعدلة موسميا، والتي لم تتغير عن تقديرات يناير، تعني الاستقرار للشهر الثاني على التوالي عند أدنى مستوى تم تسجيله في المنطقة، التي تضم 19 دولة، منذ أكتوبر من عام 2008.

ووصل عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو في فبراير إلى 12.7 مليون شخص، بانخفاض بـ77 ألفا عن الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، تراجعت نسبة بطالة الشباب المعدلة موسميا إلى 16.1 % في شباط/فبراير مقابل 16.2% في يناير.

وسجلت جمهورية التشيك أقل معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي حيث بلغ 1.9 %، أما في منطقة اليورو، فقد سجلت ألمانيا أقل معدل بطالة (3.1 %) وهولندا (3.4 %).

أما النسبة الأعلى، فقد تم تسجيلها في اليونان التي وصل معدل البطالة فيها إلى 18% في ديسمبر (وهي أحدث بيانات متوافرة)، وإسبانيا، بـ13.9 % .

وفي دول الاتحاد الأوروبي الـ28، سجلت البطالة 6.5 % في فبراير، دون تغيير عن يناير، وذكر مكتب الإحصاء أن هذه هي أدنى نسبة منذ بدأ تسجيل البيانات الشهرية عام 2000.