البطالة في إسرائيل تقفز بـ20% خلال شهر واحد

قفز معدل البطالة في إسرائيل خلال الشهر الماضي بـ20% في ظل التوقف شبه التام للنشاط الاقتصادي من جراء التدابير الواسعة التي اتخذتها السلطات للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لبيانات مكتب العمل الإسرائيلي فإن هناك حاليا أكثر من مليون عاطل عن العمل في إسرائيل، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في إسرائيل على الإطلاق.

وكان معدل البطالة في إسرائيل 4% في فبراير الماضي، وبناء على البيانات التي تم نشرها اليوم، فإن المعدل وصل إلى 24%.

تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان إسرائيل يقدر بنحو 9 ملايين نسمة، وقد فرضت السلطات قيودا على التواجد في أماكن العمل، بحيث يكون التواجد بنسبة 15% من القوة العاملة في المكان، أو ما لا يزيد على 10 أفراد.