قال أحمد البكري عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد تأشيرات عمرة رمضان الممنوحة من قِبل وزارة السياحة "قليلة".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة السر" الذي يُقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي خالد ميري، عبر شاشة "صدى البلد"، أنّ العدد يسمح بـ15 معتمرا لكل شركة سياحة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنّ هذا العدد تم تحديده خلال الفترة الأخيرة من أزمة كورونا على أن يتزايد تدريجيًّا.

ولمح البكري، إلى زيادة سعر التأشيرة بقوله إنّه كلما زاد الطلب وقلَ المعروض زاد السعر، مشيرًا إلى أنّ إجمالي تأشيرات العمرة في مضان يصل إلى 20 ألف تأشيرة طوال شهر رمضان.

وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يصدر توجيهًا بزيادة عدد التأشيرات، في ظل اشتياق المصريين بعد انقطاع عامين، مؤكّدًا أن إقبالًا على طلب التأشيرات في ظل زيادة الطلب عليها.