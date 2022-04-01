محمد رمضان: فيه مسلسلات بيبقى ستر ربنا إن محدش شافها

قال إن التفاعل مع برومو "المشوار" سلاح ذو حدين



قال الفنان محمد رمضان، إنّ مسلسله "المشوار" الذي سيعرض في دراما رمضان المقبل، يعتبر محطة مهمة جدًا في مسيرته الفنية، متمنيًّا أن ينال إعجاب الجمهور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المشوار" الذي يُقدمه الإعلامي رضوان، عبر شاشة "dmc"، مساء الخميس، أنّ التفاعل مع برومو المسلسل منذ نشره أمرٌ أسعده للغاية، لكنه وصف الأمر في الوقت نفسه بأنه سلاح ذو حدين.

وأشار إلى أن هذا التفاعل يعني أن الجمهور ينتظر العمل بشغف كبير، وهو ما يستلزم الحرص على تقديم شيء يليق بالمتابعين، معقّبًا: "فيه مسلسلات بيبقى ستر ربنا إن محدش شافها".

ووجه رمضان التهنئة لجمهوره بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًّا أن يكون عند حسن ظن الجمهور في مسلسله الجديد.