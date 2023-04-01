سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على موظف حكومي لاتهامه بالكسب غير المشروع في الوادي الجديد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تكوين موظف بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بمحافظة الوادى الجديد- ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدة سكنية، قطعتى أرض) وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك.

قدرت أفعال الكسب التى قام بها المتهم بمبلغ 2 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.