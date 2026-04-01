ترامب: تأمين مضيق هرمز ليس مسؤولية الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن تأمين مضيق هرمز "ليس من مسؤوليتنا"، مقدرا أن الولايات المتحدة ستنهي هجماتها على إيران خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة "لن يكون لها أي علاقة" بما سيحدث في المضيق، موضحا للصحفيين أن مسؤولية إبقاء هذا الممر المائي الحيوي مفتوحا ستقع على عاتق الدول التي تعتمد عليه.

وقال الرئيس الأمريكي: "لا يوجد سبب يدفعنا للقيام بذلك".

وأضاف: "هذا ليس من مسؤوليتنا. سيكون ذلك من مسؤولية فرنسا، أو أي دولة تستخدم المضيق".

وفي وقت سابق الثلاثاء، هاجم ترامب حلفاء الولايات المتحدة بسبب عدم قيامهم بالمزيد لدعم الجهود الأمريكية في الحرب مع إيران.