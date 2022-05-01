علق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تعادل فريقه، للمباراة الثانية على التوالي في الدوري، أمام سيراميكا كليوباترا، بهدف مقابل هدف، في إطار الجولة الـ17 من المسابقة المحلية.

وقال موسمياني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: «واجهنا مشكلة في تسجيل الأهداف، خلال الفترة الماضية، يجب علينا تصحيح ذلك، خاصة وأن الفريق واجه فريقين في الدوري بعد العودة من المغرب يلعبان بـ 7 مدافعين».

وأضاف: «نسعى لتصحيح إهدار الفرص وعدم التسجيل، فقدنا 4 نقاط في وقت قصير، وهذا يعني أن هناك أخطاء يجب تداركها ونحن كجهاز فني نعلم هذا جيدا، ولكن الدوري لم ينته بعد، ولا يجب أن يتحدث أحد بهذا المنطق، ولا داعي للقلق».

وأوضح: «لم نسجل أهدافا في آخر مباراتين، ولكننا صنعنا الكثير من الفرص أمام المرمى، وهذا ما حدث في المباراة الماضية، ومباراة اليوم، وهذا يعني أن هناك أداء ومستوى نقدمه، ولكن هناك أزمة في إنهاء الهجمات وتسجيل الأهداف».

وأتم: «يجب على الجميع التحلي بالثقة، فقد سبق ووعدنا بتجاوز مباراة الرجاء في ربع نهائي دوري الأبطال، وقد حدث وصعدنا لنصف النهائي، وهناك مواجهات سوف تجمعنا مع الفرق المتنافسة معنا في الدوري وسوف نسعى بقوة للفوز بها».

وارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، من 14 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب برصيد 38 نقطة من 16 مباراة.