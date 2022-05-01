الزمالك يبحث عن تأمين صدارة الدوري أمام إيسترن كومباني

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على إيسترن كومباني، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الممتاز.

ويسعى أبناء ميت عقبة، قبول هدية الغريم التقليدي، النادي الأهلي، بالتعثر للمباراة الثالثة على التوالي، بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا، مساء أمس، بهدف لمثله، من أجل تأمين صدارة جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل الأبيض المركز الأول برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد ايسترن كومباني في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.

وفي حال فوز الزمالك أمام إيسترن كومباني سيبتعد بالصدارة عن الأهلي بفارق 8 نقاط، لكن الفريق الأحمر لعب مباريات اقل ولا يزال لديه مواجهتين مؤجلتين.

وحرص البرتغالي جيسفالدوا فيريرا، على تقديم الدفعة المعنوية للاعبين خلال المران الختامي قبل هذه المباراة، مطالبا الجميع بالتركيز من أجل حسم اللقاء مبكرا ومواصلة الفوز من أجل الضغط على المنافسين وتأمين صدارة الدوري.

وأعلن فيريرا، قائمة فريقه لمواجهة اليوم، والمكونة من: «محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد عبد الغني،محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، عبد الله جمعة ، أحمد فتوح - حازم إمام، حمزة المثلوثي، إمام عاشور، طارق حامد، محمد أشرف "روقا"، إسلام جابر، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أشرف بن شرقي، أحمد سيد "زيزو"، أيمن حفني، سيد عبد الله نيمار، عمر السعيد، سيف الدين الجزيري».

ويأمل الزمالك في مواصلة سلسلة اللاهزيمة مع المدرب البرتغالي، الذي خاض حتى الآن 5 مباريات في الدوري نجح في تحقيق الفوز في 4 والتعادل أمام فاركو.