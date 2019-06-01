أمير الكويت يشيد بحكمة الملك سلمان في إدارة القمم الثلاث بمكة المكرمة

أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في إدارة أعمال القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الطارئة، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، واللاتي عقدن في الأرض المقدسة بمكة المكرمة.

جاء ذلك خلال برقية شكر بعث بها أمير الكويت، إلى خادم الحرمين الشريفين اليوم السبت - عقب عودته إلى الكويت - أعرب خلالها عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة، وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق له خلال ترؤسه وفد الكويت بالقمم الثلاث.

وأكد أمير الكويت أن إدارة خادم الحرمين الشريفين لأعمال هذه القمم المهمة، وما تميزت به من حكمة، كانت لها الأثر الكبير فيما حققته من نتائج مهمة وملموسة، ستسهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخدمة القضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية، لاسيما في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة.

وثمن ما اتصفت به القمم الثلاث من حسن تنظيم وإعداد عال، كان محل التقدير والاعتبار، متمنيا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وللسعودية وشعبها كل الرفعة والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.