4 شهداء جراء استهداف إسرائيلي لسيارة شرطة بمدينة غزة

استُشهد 4 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، وأصيب آخرون في استهداف سيارة شرطة في شارع النفق بمدينة غزة.

وحسب الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، فإن شهداء وجرحى وقعوا جراء القصف الإسرائيلي للسيارة. وذكر مراسل وكالة «صفا» أن 4 شهداء ارتقوا في الاستهداف، وأصيب عدد آخر.

وصباح اليوم، أفادت مصادر طبية بوصول شهيد إلى مستشفى الشفاء الطبي، جراء استهداف منطقة العلمي في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، أطلق الطيران الحربي الإسرائيلي نيرانه بشكل مكثف في حادثتين منفصلتين شرقي مدينة خان يونس، ما أدى إلى تصعيد حالة التوتر في المنطقة.

كما نفذت قوات جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة لمنازل المواطنين في منطقة أبو زيتون داخل مخيم جباليا للاجئين شمالي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وشهد حي الزيتون جنوب شرقي المدينة ومنطقة أبو زيتون في مخيم جباليا مزيدا من عمليات نسف المنازل، فيما جددت الآليات العسكرية المتمركزة على طول الخط الشرقي للمحافظة الوسطى إطلاق النار باتجاه مناطق وسط القطاع.