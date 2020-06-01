ضبط المتهم بطعن خاله بسبب الميراث في الحوامدية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على المتهم بطعن خاله وإصابته، بسبب مشاجرة بينهما على الميراث في منطقة الحوامدية بالجيزة.

وتلقى قسم شرطة الحوامدية بلاغ من غرفة النجدة تفيد بنشوب مشاجرة وسقوط مصاب، على الفور انتقل رجال المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة إلى مكان الحادث.

وتبين وجود عامل مصاب بطعنة بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيقته بسبب خلاف على الميراث.

وتمكنت رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.