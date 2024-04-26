تقرير: التحالف العسكري الروسي الإيراني يثير قلق إسرائيل

رغم توقف الهجمات الصاروخية التي تبادلتها إسرائيل وإيران هذا الشهر، فإن الصدام المباشر غير المسبوق بين الخصمين القديمين أثار تساؤلات بشأن الدور الذي لعبته روسيا في الصراع الذي تكشف في الشرق الأوسط.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، إنه بحسب تقارير أمريكية وإسرائيلية، فإن العملية التي يعتقد أن إسرائيل نفذتها ضد مدينة أصفهان الإيرانية قبل أسبوع، كشفت عن جزء من نظام دفاعي ضد الطائرات زودت موسكو به طهران.

وبعد مرور يوم واحد، نشرت وكالة أنباء رسمية إيرانية، أنباء عن وصول وشيك لطائرات مقاتلة جديدة من روسيا، بيد أنه تم سحب تلك التقارير الإخبارية في وقت لاحق دون تفسير.

ونقلت بلومبرج عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قوله في اجتماع مع نظيره الإيراني محمد رضا أشتياني اليوم الجمعة، في العاصمة الكازاخستانية أستانا، إن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون العسكري مع إيران من باب "المنفعة المتبادلة".

وأثار الإيحاء بأن إيران تحصل على أسلحة من روسيا مخاوف في إسرائيل بشأن الآثار المترتبة على توسيع العلاقات الدفاعية بين موسكو وطهران، خاصة في وقت يبدو فيه أن إسرائيل وإيران أصبحتا أقرب من أي وقت مضى على شفا حرب شاملة.

يشار إلى أن إسرائيل لديها الداعم الخاص بها ألا وهي الولايات المتحدة، وأنها تعتزم استخدام حزمة مساعدات بقيمة 26 مليار دولار تم تمريرها مؤخرا.