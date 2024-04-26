قطر تشارك في المؤتمر السادس للبرلمان العربي في القاهرة

تشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة غدا السبت.

ويترأس حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، الوفد القطري المشارك في أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وستناقش هذه النسخة من المؤتمر موضوع " الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي"، حيث سيقدم المشاركون رؤيتهم كبرلمانيين للتوظيف الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسيناقشون التحديات التي تواجه هذا المجال، بجانب فرص الاستغلال الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية للدول العربية في جميع المجالات.

يشار إلى أنه من المقرر أن يصدر عن المؤتمر وثيقة تحمل عنوان "رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي"، وتهدف إلى تحقيق التوظيف الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومواجهة تحدياتها.

ويضم الوفد القطري المشارك في المؤتمر كلا من عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، ويوسف بن أحمد الكواري، والدكتور أحمد بن حمد المهندي، وعبدالله بن علي السليطي، أعضاء مجلس الشورى، ونايف بن محمد آل محمود الأمين العام للمجلس.