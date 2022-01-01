وزير العدل: لجنة تعديل قانون الإيجار القديم «متوقفة بعض الشيء»

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن كل حالة ولها مستنداتها الخاصة للتسجيل في الشهر العقاري وهناك نموذج محدد لكل حالة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن الإجراءات محسوبة بالجنيه، مؤكدًا أن الحد الأقصى لرسوم الشهر العقاري 4 آلاف جنيه.

وأوضح أن الطريق مفتوح أمام كل مواطن لتسجيل عقاراته، لافتًا إلى وجود ما يزيد عن 12 ألف طلب رفع مساحة تمهيدا لتسجيل العقارات، وذلك يؤكد أن العقار المسجل أفضل ضمانا لدى البنوك.

وتابع أن لجنة قانون الإيجار القديم متوقفة بعض الشيء وهناك دراسات تجريها بعض الوزارات، مستكملا: "وصل لنا ٤ آلاف مقترح لقانون الأحوال الشخصية واللجنة ستنفذ قانونا متكاملا".