اعترافات أربعيني هتك عرض طفلة داخل مدرسة بالمرج: مش متجوز والشيطان لعب في دماغي

كشفت تحقيقات النيابة في واقعة هتك عرض طفلة داخل إحدى المدارس بمنطقة المرج بالقاهرة في شهر إبريل الماضي، أن المتهم يبلغ من العمر 44 عامًا وارتكب جريمته تحت التهديد مستغلًا حداثة سن الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهم في القضية التي حصلت "الشروق" على نسخة منها أنه هتك عرض الطفلة بأن جردها من ملابسها وتحسس مواطن عفتها، مستغلا حداثة سنها، كما صفعها على وجهها لبث الرعب في نفسها والحيلولة دون استغاثتها، حيث أحيل لمحكمة الجنايات التي حددت جلسة اليوم لمحاكمته.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة: "أنا شغال فى شركة أمن بمدينة نصر ورديات 12 ساعة في اليوم، ومش بلاقى وقت لأي حاجة غير الشغل، وساعات فى أيام الراحة بنزل مع أصحابى أو بنزل سوق المرج أجيب شوية حاجات ليا".

وأضاف: "كنت نازل سوق المرج، وأنا قدام مدرسة مش فاكر اسمها، كنت عطشان فدخلت وملقتش حد على البوابة، بس لما دخلت لقيت واحد وطفلتين فاعدين قولتلهم أنا عطشان فشاورلى على الحمامات وجنبها حنفيات".

وتابع: "روحت على وصفهم ولقيت أربع أحواض شربت، ولقيت جنبهم حمامات دخلت على طول من غير ما أعرف ده حمام رجالى ولا حريمي، ولقيت 3 حمامات وطفلتين وحدة منهم دخلت الحمام اللى فى النص فدخلت وراها". ثم أقر المتهم بأنه تحسس قدميها ومواطن عفتها، وعندما أحس بخوفها تركها.

واستطرد: "طلعت من الحمام لقيت قدامى وحدة ست بتسألنى إنت بتعمل إيه هنا، قولتلها أنا مكنتش أعرف ده حمام أنا آسف، وبعدين طلعت جبت حاجتى من السوق ورجعت على البيت وفضلت قاعد، وفي يوم القبض عليا اتفاجئت إن فى 10 ظباط وأمناء شرطة دخلوا عليا البيت وقبضوا عليا".

وعن سبب فعلته، قال في التحقيقات: "أنا كنت تعبان عشان عندي اكثر من 40 سنة ومش متجوز، والشيطان لعب فى دماغى بس أنا فوقت بسرعة".

وبسؤاله عن الحوار الذي دار بينه وبين المجنى عليها، قال: "هى لما لقتنى داخل وراها قالتلى إيه ده، جاى ليه يا عمو، وبعد ما ارتكبت الواقعة خوفت وقولت اللى أنا بعمله ده غلط ومشيت وسبتها".

وأضاف: "أنا مكنتش ناوى أعملها حاجة وحشة وأنا حسيت بغلطى، وهى كانت خايفة وأنا كنت بطمنها، وفقت لنفسي وسبتها ومشيت.. وأنا ماقعلتش هدومي خالص وماطلعتش عضوي الذكري".

وبسؤاله عن بيئة نشأته قال: "أنا عايش فى شقتة إيجار قديم فى عين شمس مع أمى واخواتى الاثنين، وعندى اخت متزوجة جنبنا فى المنطقة، وأنا واخواتى الولاد لسه متجوزناش عشان ظروفنا صعبة وبنحاول نشتغل عشان نصرف على بعض وامى".



- أقوال الطفلة

وتضمنت شهادة الطفلة المجني عليها في التحقيقات أنها أثناء تواجدها بغرفة المياه الخاصة بالمدرسة محل دراستها، فوجئت بالمتهم يدلف خلفها ليجردها من ملابسها، متحسساً مناطق عفتها، وما أن حاولت المقاومة والاستغاثة حتى صفعها على وجهها وفر هارباً، وكان ذلك أثناء دخول إحدى أولياء الأمور بابنتها إلى دورة المياه.

- شهادة إحدى أولياء الأمور

وشهدت السيدة التي رأت المتهم يخرج من دورة المياه، أنها والدة زميلة المجنى عليها بالمدرسة وأثناء مساعدة ابنتها في الدخول للحمام، وجدت رجلا يخرج من دورة مياه الطالبات، ثم شاهدت الطفلة مجردة من ملابسها.



- محاكمة المتهم بتهمة هتك عرض طفلة

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة "أ. ح" لاتهامه بهتك عرض طفلة داخل دورة المياه بإحدى المدارس الابتدائية بمنطقة المرج.

وأسند أمر الإحالة للمتهم في القضية رقم 9278 لسنة 2025 جنايات المرج، أنه هتك عرض الطفلة المجني عليها البالغة من العمر 7 سنوات، بأن جردها من ملابسها وتحسس مواطن عفتها، مستغلا حداثة سنها، كما صفعها على وجهها لبث الرعب في نفسها والحيلولة دون استغاثتها.

وأضاف أمر الإحالة أن الجريمة وقعت على المجني عليها حال كونها لم تتجاوز الثامنة عشر من عمرها، مشيرًا إلى أن المتهم بذلك يكون ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 268 و201 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكررا من قانون الطفل.

وقررت نيابة شرق القاهرة الكلية إحالة المتهم "أ. ح"، البالغ من العمر 44 عامًا والمقيم بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض الطفلة.