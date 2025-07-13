الاتحاد الأوروبي يرجئ فرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيمدد إرجاء فرض رسوم على السلع المستوردة من الولايات المتحدة حتى مطلع الشهر المقبل، على الرغم من قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المنتجات الواردة من الكتلة الأوروبية.

وقالت فون دير لاين: "الولايات المتحدة أرسلت خطابا يضم الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ مالم يتم التوصل لحل عبر المفاوضات". وأضافت: "لذلك سنقوم بتمديد فترة تعليق إجراءاتنا المضادة حتى مطلع أغسطس المقبل".

ويأتي إعلان فون ير لاين بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت إنه سيفرض رسوما بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي ابتداء من الأول من أغسطس المقبل، على الرغم من المفاوضات المستمرة.

وفي الخطاب الذي تم إرساله إلى فون دير لاين، ونشره على صفحته "تروث سوشيال"، اشتكى ترامب من العجز التجاري "طويل الأمد والكبير والمستمر" مع الاتحاد الأوروبي، متهما الكتلة الأوروبية بتبني سياسات تجارية غير عادلة.

وكتب ترامب أن إدارته سوف تخفض نسبة الرسوم "إذا قرر الاتحاد الأوروبي أو الدول داخل الاتحاد البناء أو التصنيع داخل الولايات المتحدة".

وأكدت فون دير لاين اليوم، أن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي، قائلة إن المفوضية ستستمر في الإعداد لمزيد من الإجراءات المضادة خلال الأسابيع المقبلة.

وبعد رسالة ترامب، كان بوسع الاتحاد الأوروبي أن يفرض رسوما جمركية مضادة أولية بدءا من بعد غد الثلاثاء، ردا على الرسوم الأمريكية السابقة المفروضة على منتجات الصلب والألمنيوم التي تستوردها الولايات المتحدة من التكتل، وذلك بعد انتهاء فترة التعليق الأولية.

وبحسب معلومات سابقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات المضادة التي يخطط لها التكتل من شأنها أن تؤثر على صادرات أمريكية تبلغ قيمتها الإجمالية 21 مليار يورو (5ر24 مليار دولار).

ومن المقرر أن يجتمع وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الإثنين لبحث الخطوات التالية في أعقاب التحول الأخير في موقف ترامب خلال مطلع الأسبوع.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الوزراء سيؤيدون قرار فون دير لاين بتعليق فرض الإجراءات المضادة، لإفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "لقد كنا دائما واضحين جدا في تفضيلنا لحل تفاوضي. ولا يزال هذا هو موقفنا، وسنستثمر الوقت المتاح لنا حتى الأول من أغسطس لتحقيق ذلك".

ومع ذلك، أوضحت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي "استعد لهذا السيناريو، ويمكننا الرد بإجراءات مضادة إذا لزم الأمر".