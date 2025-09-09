إسبانيا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها

قررت الحكومة الإسبانية منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير من دخول أراضيها.

وكان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، أعلن إصدار مرسوم ملكي بتجريم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس الاثنين: "قررنا منع ناقلات الوقود التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من الرسو في موانئنا"، وإغلاق مجالنا الجوي أمام كل الطائرات التي تحمل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل".

وأكد صدور قرار بإغلاق موانئ إسبانيا أمام البواخر التي تحمل أسلحة ومنظومات دفاعية إلى إسرائيل، والحكومة ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل.

وشدد على أن بلاده قررت زيادة الدعم الإنساني للسكان في قطاع غزة، ورفع الدعم لوكالة الأونروا إلى 10 ملايين يورو لدعم أهالي غزة.

واستدرك قائلا: لم يفلح كل ما فعلناه حتى الآن في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، والضرورة ملحة للعمل من أجل أن يعم السلام الشرق الأوسط.

وأضاف: أن الحكومة الإسبانية ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين أن تدافع عن بلدك، وأن تقصف المستشفيات وتقتل الناس بالتجويع.

وجعلت الحكومة الإسبانية التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو 2024، دعم القضية الفلسطينية إحدى ركائز سياستها الخارجية.