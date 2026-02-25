وسائل إعلام كورية شمالية: كيم جونج أون أعظم رجل في العالم وقيادته بمثابة معجزة

علقت وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء على إعادة انتخاب كيم جونغ أون أمينا عاما للحزب الحاكم، ووصفته بأنه "أعظم رجل في العالم" واعتبرت قيادته بمثابة "معجزة".



وذكرت صحيفة "رودونغ سينمون"، وهي الصحيفة التي يصدرها حزب العمال الكوري الشمالي الحاكم، أن "الشعب بأسره في جميع أنحاء البلاد تأثر بحماس وبهجة لا حدود لهما" إزاء إعادة انتخاب كيم.

وأضافت أن "أشياء عظيمة وإنجازات لا يمكن تصورها حتى على مدى عدة قرون، قد تحققت في السنوات الخمس الماضية، واصفا هذا الإنجاز بأنه معجزة".



ونوهت الصحيفة بـ"القدرة الدفاعية المطلقة" و"طفرة البناء" و"التنمية الإقليمية" باعتبارها إنجازات كبرى تحققت تحت قيادة كيم.

وذكرت الصحيفة مجمع الصوبات الزراعية الذي تم تشييده حديثا في "سينويجو"، وهي مدينة تقع شمال غرب كوريا الشمالية، كانت قد اجتاحتها الفيضانات في عام 2024، ونسبت إلى كيم ثلاث معجزات، وهي إنقاذ السكان المتضررين من الفيضانات، وإعادة الإعمار بعد الفيضانات، وبناء مجمع الصوبات الزراعية.



وأشار المقال إلى سياسة كيم جونغ أون "الشعب أولا"، ومجده باعتباره "الأم العظيمة لجميع المعجزات للشعب" وبأنه "أعظم رجل في العالم" الذي لديه حب قوي وخاص للشعب.

وأعيد انتخاب كيم جونغ أون أمينا عاما لحزب العمال الكوري الشمالي في المؤتمر الحزبي الجاري، وهو الأول منذ عام 2021. وافتتح المؤتمر يوم الخميس الماضي لمراجعة نتائج السياسات من المؤتمر السابق ووضع أهداف جديدة للسنوات الخمس المقبلة.

مناقشة السياسات الخمسية

وناقش المؤتمر الحزبي الجاري في كوريا الشمالية الخطط والأهداف الخمسية لقطاعات مهمة، بما في ذلك الدفاع والشؤون الخارجية، في اليوم السادس من انعقاد مؤتمر حزبي رئيسي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الحكومية في الشمال اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن "اجتماعات بحثية واستشارية في مختلف المجالات"، بما في ذلك الاقتصاد وأعمال الحزب، عقدت في اليوم السابق في مؤتمر حزب العمال الكوري الشمالي.

ومن المتوقع أن تكشف كوريا الشمالية عن توجهات السياسات الجديدة بمجرد الانتهاء من صياغتها في الجلسة الختامية للمؤتمر.

وقالت وكالة يونهاب إن "الاهتمام لا يزال يتركز على ما إذا كانت بيونغ يانغ ستصدر رسالة للرد على مبادرات واشنطن وسيئول لاستئناف المحادثات، حيث من المتوقع أن تحدد الخطة الخمسية المقبلة توجهات سياساتها بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".