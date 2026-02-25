ترامب: إيران تريد أكثر مني اتفاقا لتجنب الضربة الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء إن إيران "ترغب في إبرام اتفاق لتجنب ضربة عسكرية أمريكية أكثر مني"، لكنها لم تعلن صراحة استعدادها للتنازل عن تطوير أسلحة نووية.



جاء التصريح خلال غداء مع مذيعين ومراسلين قبل خطاب حالة الاتحاد، وكان معظمه غير مسجل، في سياق تصعيد التوترات مع طهران وسط تعزيز الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة.

يأتي ذلك فيما قال مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون إن المحادثات بين واشنطن وطهران لن تفضي إلى اختراق وأن والهجوم على إيران مسألة وقت.

وفي هذا الصدد ذكرت "القناة 12" العبرية أنه يسود في إسرائيل تقييم مفاده بأن الهجوم الأمريكي على إيران "أمر واقع لا محالة" وأن التصعيد مسألة وقت، وأن المفاوضات بين طهران وواشنطن لن تخرج بنتائج إيجابية.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن طهران تدافع بشجاعة عن سيادتها وبالشجاعة نفسها ستذهب إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة.



وأفاد عراقجي بأن إيران ستستأنف استنادا إلى التفاهمات التي تشكلت في الجولة السابقة، المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف بعزم راسخ للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن.

وأوضح وزير الخارجية أن مواقفهم وقناعاتهم الأساسية واضحة تماما وهي أن إيران لن تسعى تحت أي ظرف إلى تطوير سلاح نووي، وفي الوقت نفسه لن يتخلى الشعب الإيراني أبدا عن حقه في الاستفادة من التكنولوجيا النووية السلمية لخدمة شعبه.

وصرح عراقجي بأن لديهم الآن فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق غير مسبوق يعالج المخاوف المتبادلة ويؤمّن المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق ممكن لكن فقط إذا أعطيت الأولوية للدبلوماسية.