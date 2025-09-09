سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت مصادر إسرائيلية وغربية، بأن الانفجارات التي هزت العاصمة القطرية الدوحة جاءت لاغتيال قيادات بحركة حماس.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسئول إسرائيلي قوله إن انفجارات الدوحة محاولة اغتيال لقيادات في حماس.

كما أفاد موقع ‌‏أكسيوس، في نبأ عاجل، بأن إسرائيل نفذت عملية اغتيال لقياديين بحركة حماس في الدوحة.

وأضاف الموقع، أن إسرائيل استهدفت الوفد المفاوض لحماس في العاصمة القطرية، مشيرًا إلى أن الاستهداف الإسرائيلي جاء خلال اجتماع لمناقشة المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة رويترز، بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة.

ونقلت الوكالة عن شاهد عيان إنه سمع دوي عدة انفجارات في الدوحة اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن دخانًا شوهد يتصاعد في سماء حي كتارا بالعاصمة القطرية.