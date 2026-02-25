روسيا: مقتل 7 أشخاص في هجوم أوكراني على مصنع للأسمدة

قالت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 7 أشخاص لقوا حتفهم في هجمات شنتها أوكرانيا على منطقة سمولينسك بغرب روسيا.

وكتب حاكم المنطقة فاسيلي انوخين عبر تطبيق "تليجرام"، أن القوات الأوكرانية هاجمت مصنعا للأسمدة النيتروجينية في دوروجوبوز.

وأضاف أن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا في الهجوم، الذي تم تنفيذه باستخدام ما لا يقل عن 30 طائرة مسيرة.

وأوضح أنه من أجل تقليص أي مخاطر محتملة على صحة المواطنين، يتم دراسة نقل السكان إلى مستوطنات قريبة.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو، إنه تم اعتراض 69 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل، 14 منها فوق منطقة سمولينسك.