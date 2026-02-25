ملك الأردن يشدد على ضرورة تكثيف جهود إيصال مساعدات لغزة دون قيود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شدد عاهل الأردن عبد الله الثاني، الأربعاء، على ضرورة تكثيف الجهود لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة "دون قيود".

جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة عمّان، مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم جيبرييسوس، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

ووفق البيان، جرى خلال اللقاء "بحث الأولويات الصحية على المستويين الوطني والإقليمي".

وأكد عاهل الأردن على "أهمية توسيع الشراكة بين الأردن والمنظمة، بما يخدم الأهداف الصحية الوطنية، وينهض بآليات الاستجابة للتحديات الصحية".

وتناول الجانبان مختلف التطورات في المنطقة، إذ شدد الملك عبد الله على "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الطبية إلى غزة دون قيود".

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل جيبرييسوس إلى الأردن في زيارة غير معلنة المدة (يتوقع أن يختتمها الخميس وفق إعلام دولي)، ستشمل نشاطاته خلالها لقاء مسؤولين أردنيين إضافة إلى المشاركة في فعاليات إنسانية صحية في عمّان.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

وانتهت الحرب باتفاق لوقف النار في أكتوبر 2025، لكن إسرائيل ما زالت تواصل حصار غزة، مع فرض قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع والمساعدات عبر المعابر المؤدية إلى القطاع.

وتفاقمت الأزمة في القطاع مع تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية، وما رافقها من استهداف للمنظومة الصحية وتشديد الحصار، الأمر الذي أعاق إدخال الإمدادات الطبية وسفر المرضى للعلاج.