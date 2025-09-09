 أسوشيتد برس: ترامب يستغرق وقتا أطول في الموافقة على مساعدات الكوارث مقارنة مع الرؤساء السابقين - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 5:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

أسوشيتد برس: ترامب يستغرق وقتا أطول في الموافقة على مساعدات الكوارث مقارنة مع الرؤساء السابقين

تايلرتاون (ميسيسيبي) - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 3:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 3:59 م

أظهر تحليل لوكالة أنباء "أسوشيتد برس"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستغرق وقتا أطول للموافقة على مساعدات الكوارث، بالمقارنة مع رؤساء الولايات المتحدة السابقين من أي من الحزبين الرئيسيين في البلاد.

وبحسب تحليل "أسوشيتد برس" الذي استند إلى بيانات تمتد لعقود، يضطر الناجون من الكوارث إلى الانتظار لفترة أطول من أجل الحصول على مساعدات من الحكومة الفيدرالية.

وفي المتوسط، كانت الموافقة الرئاسية على طلب حاكم الولاية لإعلان حالة الكارثة، تستغرق أقل من أسبوعين في تسعينيات القرن الماضي وأوائل الألفية الثالثة.

وارتفعت هذه المدة إلى نحو ثلاثة أسابيع خلال العقد الماضي في عهد رؤساء من الحزبين الرئيسيين في البلاد.

فيما وجدت "أسوشيتد برس" أن الأمر يستغرق أكثر من شهر، في المتوسط، حتى الآن خلال فترة الولاية الحالية لترامب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك