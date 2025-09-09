أسوشيتد برس: ترامب يستغرق وقتا أطول في الموافقة على مساعدات الكوارث مقارنة مع الرؤساء السابقين

أظهر تحليل لوكالة أنباء "أسوشيتد برس"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستغرق وقتا أطول للموافقة على مساعدات الكوارث، بالمقارنة مع رؤساء الولايات المتحدة السابقين من أي من الحزبين الرئيسيين في البلاد.

وبحسب تحليل "أسوشيتد برس" الذي استند إلى بيانات تمتد لعقود، يضطر الناجون من الكوارث إلى الانتظار لفترة أطول من أجل الحصول على مساعدات من الحكومة الفيدرالية.

وفي المتوسط، كانت الموافقة الرئاسية على طلب حاكم الولاية لإعلان حالة الكارثة، تستغرق أقل من أسبوعين في تسعينيات القرن الماضي وأوائل الألفية الثالثة.

وارتفعت هذه المدة إلى نحو ثلاثة أسابيع خلال العقد الماضي في عهد رؤساء من الحزبين الرئيسيين في البلاد.

فيما وجدت "أسوشيتد برس" أن الأمر يستغرق أكثر من شهر، في المتوسط، حتى الآن خلال فترة الولاية الحالية لترامب.