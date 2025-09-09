الزمالك يطلب تأجيل سداد مستحقات أولكساندريا الأوكراني في صفقة بيزيرا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أرسل مسؤولو نادي الزمالك طلبا إلى إدارة نادي أوليكساندريا الأوكراني وذلك ردا على خطاب الأخير للمطالبة بالحصول على مستحقاته المتأخرة في صفقة انتقال البرازيلي جوان بيزيرا إلى القلعة البيضاء.

كان بيزيرا قد انتقال للزمالك هذا الصيف قادما من أوليكساندريا في صفقة تصل قيمتها نحو 1.2 مليون دولار.

وطلب النادي الأوكراني الحصول على مستحقاته، ليرد الزمالك بطلب مهلة للدفع، وتأجيل سداد قسط المستحقات إلى نهاية العام الجاري.

يأتي ذلك بسبب عدم توفر سيولة مالية تتيح للإدارة الوفاء بالتزاماتها المالية، لاسيما على مستوى مستحقات اللاعبين.

ويعول النادي على حدوث انفراجة في أزمة أرض السادس من أكتوبر من أجل توفير سيولة مالية تكفي لإنهاء تلك الأزمات أو على الاقل بعضها.