 تأجيل دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد لـ7 أكتوبر
الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 3:17 م القاهرة
تأجيل دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد لـ7 أكتوبر

أحمد محفوظ
نشر في: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 3:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 3:02 م

أجلت محكمة مدني القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، جلسة نظر دعوى تطالب ببطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل.

وفي وقت سابق، أجلت محكمة أسرة النزهة الدعوى المقامة من اللاعب السابق إبراهيم سعيد، والتي يطالب فيها بضم حضانة ابنتيه إلى حضانته، بدلاً من والدتهما، لجلسة 21 سبتمبر الجاري.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بشطب الدعوى المقامة من طليقة اللاعب، والتي طالبت فيها بإلزامه بسداد المصروفات الدراسية لابنتيه، وذلك لعدم حضورها جلسات المحاكمة.

كما كانت جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل إبراهيم سعيد في القضايا المقامة ضده من طليقته وابنتيه، وذلك عقب قبول الطعن المقدم منه على حكم حبسه.

