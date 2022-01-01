سقوط رافعة أثاث على عقارين دون خسائر بشرية بمنتزه الإسكندرية

شهدت منطقة سيدي بشر "قبلي" التابعة لنطاق حي أول المنتزه شرقي الإسكندرية، اليوم الخميس، سقوط ونش "رافعة أثاث" على العقارين رقمي 128 و129 والكائنين في شارع المسرح، ما أدى لانهيار أجزاء منهما، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود بلاغًا حول سقوط سلم هيدروليكي "ونش" مخصص لرفع الأثاث على العقارين.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة مسئولي الحي، وقوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي، أن الونش سقط على العقارين، المكونين من 5 و14 طابقًا، ما أسفر عن سقوط أجزاء من سور سطحهما، دون الإضرار بالسلامة الإنشائية لهما.

ووفقًا لمصدر أمني، تم وضع كردون في محيط الحادث، والتنسيق مع شركات المقاولات، وقوات الحماية المدنية، حيث تم درء الخطورة، واستعدال الونش، وسط عدة محاولات محفوفة بالمخاطر، لوجوده وسط كتلة سكانية.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.