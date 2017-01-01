إسبانيا: أوروبا ستواصل دعم أوكرانيا بصرف النظر عن الثمن الذي ستدفعه

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، في كلمة أمام البرلمان الأوكراني بمناسبة بدء رئاسة بلاده لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن "أوروبا ستواصل دعمها لأوكرانيا بغض النظر عن الثمن الذي ستدفعه مقابل ذلك".



وصرح سانشيز، حسبما نقلت قناة "أر تي في إي" الإسبانية، مخاطبا البرلمان الأوكراني: "أردت أن أخبركم أننا معكم وسنظل معكم لأطول فترة ممكنة. أردت أن أخبركم أننا سندعم أوكرانيا بغض النظر عن الثمن الذي يتعين دفعه".



هناك حزمة مساعدات جديدة بقيمة 55 مليون يورو لأوكرانيا يمولها البنك الدولي مع دعم الشركات الأوكرانية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



وبشأن تطلعات أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، قال سانشيز: "لا أحد يستحق صفة المرشح أكثر من أوكرانيا"، لكنه أشار إلى أن "هذه ليست عملية سهلة، خاصة في سياق الحرب المستمرة".



وتترأس إسبانيا، مجلس الاتحاد الأوروبي في الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2023.



وكان سانشيز أعلن أنه وصل إلى كييف، في ساعة مبكرة اليوم السبت، لإجراء محادثات مع فلاديمير زيلينسكي في وقت تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.



وكتب سانشيز على حسابه الرسمي في "تويتر": "في كييف أردت أن يكون الفصل الأول من الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا"، مضيفا أنه سيعبر لها عن "تضامن أوروبا بأسرها".