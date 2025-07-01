العراق يعلن توقف عدد من محطات الكهرباء بسبب التراجع المفاجئ في واردات الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء، توقف عدد من محطات الكهرباء؛ بسبب التراجع المفاجئ في واردات الغاز الإيراني.

وأكدت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها تعمل بكل إمكاناتها الفنية والبشرية على الحفاظ على استقرار منظومة التجهيز، وتأمين أكبر قدر ممكن من ساعات التغذية الكهربائية للمواطنين.

وكشف مدير مديرية الوقود في وزارة الكهرباء سعد فريح، أن كميات الغاز المستورد من إيران شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، حيث انخفضت إلى ما يقارب النصف (25 مليون متر مكعب) يوميًا، مقارنة بالكميات المتعاقد عليها بين البلدين، والبالغة (55 مليون متر مكعب) يوميًا.

ونوه أن «هذا التراجع المفاجئ تسبب بخروج عدد من محطات الإنتاج الغازية عن الخدمة، مما أدى إلى فقدان نحو 3800 ميجاوات من القدرة التوليدية الوطنية».

وأشار إلى أن الوزارة تبذل جهودًا استثنائية لإعادة التوازن إلى منظومة التوليد، من خلال التنسيق المستمر مع وزارة النفط؛ لتعويض جزء من النقص الحاصل عبر زيادة تجهيز الوقود البديل «زيت الغاز» لمحطات الإنتاج، رغم الفارق مع الوقود الغازي.

ولفت إلى أن «الوزارة تدرك تمامًا حجم الضغوط التي يواجهها المواطنون في ظل هذه الظروف المناخية الاستثنائية، وهي تتابع الأزمة بشكل يومي، وعلى مدار الساعة لتقليل آثارها والعمل على استقرار التجهيز».