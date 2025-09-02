الحوثي: تنفيذ 5 عمليات ضد أهداف إسرائيلية ونعلن مسئوليتنا عن استهداف سفينة شمال البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ 5 عمليات عسكرية نوعية استهدفت: مبنى هيئة أركان الاحتلال الإسرائيلي، ومحطة كهرباء، ومطار بن جوريون، وميناء أسدود، وسفينة في شمال البحر الأحمر، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وصاروخ مجنح.

وأضافت في بيان مساء الثلاثاء، أن سلاح الجو المسير نفذ 4 عمليات عسكرية، بـ4 طائرات مسيرة، استهدفت الأولى مبنى هيئة الأركان الإسرائيلي في منطقة يافا، وذلك بطائرة مسيرة نوع صماد4، فيما استهدفت الثلاث الأخرى محطة كهرباء الخضيرة، ومطار بن جوريون، وميناء أسدود، مؤكدة أن العمليات أصابت أهدافها بنجاح.

وأشارت إلى أنه وفي إطار التأكيد على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للاحتلال الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة MSC ABY شمال البحر الأحمر، لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بالعدو الإسرائيلي، وذلك بطائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح، لافتة إلى إصابة السفينة بشكل مباشر.

وأمس الاثنين، أعلنت الحوثي استهداف سفينة (SCARLET RAY) النفطية الإسرائيلية شمال البحر الأحمر بصاروخ باليستي أصابها بشكل مباشر.

وأكدت الجماعة اليمنية أن قواتها مستمرة في نصرة الشعب الفلسطيني من خلال «منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئها في البحرين الأحمر والعربي، وكذلك في تنفيذ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ على أهداف داخل إسرائيل، وأن تلك العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عنِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».