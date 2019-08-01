زعيمة الخضر في البرلمان الألماني تطالب بحملة لحماية الغابات

طالبت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني في البرلمان الاتحادي، بحملة واسعة من أجل تجديد الغابات الأصلية في ألمانيا وحمايتها.

وقالت كاترين جورينج ايكارت، في تصريح لصيحفة "راينيشه بوست" اليوم الخميس إن هناك حاجة في ألمانيا لتنظيم حملة من أجل الغابات الأصلية، إلى جانب إجراءات تنويع أشجار الغابات وتنشيطها.

وقالت ايكارت: "نريد أن نترك 5% من مساحة الغابة للطبيعة، بحيث تعود الطبيعة هناك لتصبح طبيعة مرة أخرى، بدون تدخل بشري".

ورأت الزعيمة بحزب الخضر أن على الحكومة الاتحادية أن تكون مثلا يحتذى به في حماية الغابات التي كانت تخضع للحكومة الفيدرالية، وتحويل الغابات الصنوبرية إلى غابات مختلطة وطبيعية.

كما شددت ايكارت على ضرورة أن تدعم الحكومة الاتحادية الولايات في كفاحها ضد موت الغابات، وأضافت: "على الحكومة أن تدعم عملية إعادة هيكلة الغابات من خلال إنشاء صندوق لحماية مستقبل الغابات، بقيمة مليار يورو على مدى السنوات العشر المقبلة".

يذكر أن وزراء الغابات المنتمين للتحالف المسيحي الديمقراطي يعتزمون الاجتماع غدا مع وزيرة الزراعة الاتحادية، يوليا كلوكنر، التي تنتمي هي الأخرى للحزب المسيحي الديمقراطي، الشقيق الأكبر في التحالف المسيحي، وذلك للتشاور بشأن سبل المحافظة على الغابات.